Кулеба о санкциях США из-за выборов: напряжения между странами нет

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Между Украиной и США нет напряжения в отношениях, несмотря на введение санкций против некоторых украинцев за вмешательство в американские выборы. У США нет оснований считать, что Украина как государство вмешивалось в выборы.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, каждый человек, который хочет так или иначе повлиять на внутриполитические процесс США, должен быть готов нести за это ответственность.

"Относительно какого-то напряжения в двусторонних отношениях - то нет, мы его не ощущаем. Никаких оснований считать, что Украина как государство вмешивалась во внутренние дела США нет. Этого не было, нет и никогда не будет", - заявил Кулеба.

Министр добавил, что США имеют основания подозревать причастных во вмешательстве в выборы людей в интересах Российской Федерации, а не Украины.

Напомним, в начале недели Министерство финансов США заявило о введении санкций против семи граждан Украины из-за вмешательства в выборы американского президента. В санкционный список включили народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского. Его и других украинцев из данного списка в США связывают с народным депутатом Андреем Деркачем, которого в Вашингтоне называют "агентом России".

Вчера в Офисе президента Украины заявили, что накажут причастных к вмешательству в выборы президента США.