Зеленский хочет привлечь ОАЭ к строительству гавани для яхт в Одессе

Сообщается, что Зеленский в ОАЭ встретился с главным исполнительным директором DP World Султаном Ахмедом бин Сулаемом. По словам президента, ему нравится идея со строительством марины (специально обустроенной гавани для яхт и катеров) и современного отеля в Одессе. При этом Украина готова сопровождать проект и действовать быстро в этом направлении.

"Поэтому мы сегодня приглашаем компанию DP World через такие концессии больше заходить на украинский рынок. У нас есть еще четыре порта, в которые может зайти компания. Второе - построить марину вместе с компанией, которая занимается подобными проектами", - добавил Зеленский.

Он также отметил, что в Украине приняли закон о внутреннем водном транспорте, и предложил DP World зайти на украинский рынок речных перевозок.