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Зеленский хочет привлечь ОАЭ к строительству гавани для яхт в Одессе

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 15:58
Зеленский хочет привлечь ОАЭ к строительству гавани для яхт в Одессе Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь портового оператора из ОАЭ к строительству гавани для яхт в Одессе. Также могут построить и новый отель.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что Зеленский в ОАЭ встретился с главным исполнительным директором DP World Султаном Ахмедом бин Сулаемом. По словам президента, ему нравится идея со строительством марины (специально обустроенной гавани для яхт и катеров) и современного отеля в Одессе. При этом Украина готова сопровождать проект и действовать быстро в этом направлении.

"Поэтому мы сегодня приглашаем компанию DP World через такие концессии больше заходить на украинский рынок. У нас есть еще четыре порта, в которые может зайти компания. Второе - построить марину вместе с компанией, которая занимается подобными проектами", - добавил Зеленский.

Он также отметил, что в Украине приняли закон о внутреннем водном транспорте, и предложил DP World зайти на украинский рынок речных перевозок.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и ОАЭ договорились увеличить товарооборот в несколько раз.

Кроме того, ОАЭ признали украинские водительские права.

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