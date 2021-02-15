Зеленський хоче залучити ОАЕ до будівництва гавані для яхт в Одесі

Президент України Володимир Зеленський хоче залучити портового оператора з ОАЕ до будівництва гавані для яхт в Одесі. Також можуть побудувати і новий готель.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента .

Повідомляється, що Зеленський в ОАЕ зустрівся з головним виконавчим директором DP World Султаном Ахмедом бін Сулаємом. За словами президента, йому подобається ідея з будівництвом марини (спеціально облаштованої гавані для яхт і катерів) і сучасного готелю в Одесі. При цьому Україна готова супроводжувати проект і діяти швидко в цьому напрямку.

"Тому ми сьогодні запрошуємо компанію DP World через такі концесії більше заходити на український ринок. У нас є ще чотири порти, в які може зайти компанія. Друге - побудувати марину разом з компанією, яка займається подібними проектами", - додав Зеленський.

Він також зазначив, що в Україні прийняли закон про внутрішній водний транспорт, і запропонував DP World зайти на український ринок річкових перевезень.