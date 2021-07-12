Зеленский хочет обсуждать "Северный поток-2" в рамках нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандский формат может стать площадкой для обсуждения энергетических вопросов. В частности, для обсуждения российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского и Ангелы Меркель.
"Я думаю, что нормандский формат может быть площадкой, где могут подниматься энергетические вопросы. Я сказал госпоже Меркель, что забывать о рисках, что Украина может быть отключена от газа. Мы все рискуем. Газ может не получить и оккупированная территория Донбасса. А это те обязательства, которые брали на себя участники Нормандии", - заявил он.
Напомним, Меркель подтвердила позицию Германию в отношении сохранения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода "Северный поток-2".