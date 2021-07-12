UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский хочет обсуждать "Северный поток-2" в рамках нормандского формата

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандский формат может стать площадкой для обсуждения энергетических вопросов. В частности, для обсуждения российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского и Ангелы Меркель.

"Я думаю, что нормандский формат может быть площадкой, где могут подниматься энергетические вопросы. Я сказал госпоже Меркель, что забывать о рисках, что Украина может быть отключена от газа. Мы все рискуем. Газ может не получить и оккупированная территория Донбасса. А это те обязательства, которые брали на себя участники Нормандии", - заявил он.

Напомним, Меркель подтвердила позицию Германию в отношении сохранения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСеверный поток-2Нормандский формат