Зеленський хоче обговорювати "Північний потік-2" в рамках нормандського формату

"Я думаю, що нормандський формат може бути майданчиком, де можуть підніматися енергетичні питання. Я сказав пані Меркель, що Україна може бути відключена від газу. Ми всі ризикуємо. Газ може не отримати і окупована територія Донбасу. А це ті зобов'язання, які брали на себе учасники Нормандії", - заявив він.

Меркель, зі свого боку зазначила, що питання щодо "Північного потоку-2" дійсно можуть обговорюватися під час зустрічі "нормандської четвірки", однак вона наголосила, що це не буде частиною урегулювання на Донбасі.