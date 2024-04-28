Зеленський хоче запрошення України на саміті НАТО: потрібен сильний політичний сигнал

Україна та вступ в НАТО

Україна після повномасштабного вторгнення РФ подала заявку на вступ в НАТО. При цьому Київ зажадав прискореної процедури вступу без так званого Плану дій щодо членства в НАТО. Тобто Україна хоче стати членом альянсу без якихось попередніх умов.

На тогорічному саміті у Литві країни НАТО пообіцяли, що Україна обов'язково стане членом НАТО відразу ж після завершення війни. Однак Київ хоче отримати офіційне запрошення, яке стало б гарантією вступу в альянс.

Як розповідала віце-прем'єр Ольга Стефанішина, проти офіційного запрошення України в НАТО виступають США та Німеччина.

Водночас Стефанішина наголошувала, що рішення про запрошення України в НАТО не прив'язане до Вашингтонського саміту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.