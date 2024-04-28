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Зеленский хочет приглашения Украины на саммите НАТО: нужен сильный политический сигнал

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина уже готовится к предстоящему саммиту НАТО, который запланирован на июль и состоится в США. Киев хочет получить приглашение в альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в вечернем видеообращении.

"Готовимся и к саммиту НАТО, который состоится этим летом. Нужен сильный политический сигнал - Альянс не должен бояться собственной силы и прятаться от собственных основ. Каждая страна, разделяющая общие ценности и готовая реально их защищать, заслуживает приглашения в Альянс", - подчеркнул президент.

Отметим, нынешний саммит НАТО запланирован на период с 9 по 11 июля. Саммит, посвященный 75-летию создания НАТО, состоится в Вашингтоне. В США заявляли об ожиданиях, что на этом саммите будет принято решение НАТО о долгосрочной поддержке Украины.

Украина и вступление в НАТО

Украина после полномасштабного вторжения РФ подала заявку на вступление в НАТО. При этом Киев потребовал ускоренной процедуры вступления без так называемого Плана действий по членству в НАТО. То есть Украина хочет стать членом альянса без каких-либо предварительных условий.

На саммите в Литве страны НАТО пообещали, что Украина обязательно станет членом НАТО сразу же после завершения войны. Однако Киев хочет получить официальное приглашение, которое стало бы гарантией вступления в альянс.

Как рассказывала вице-премьер Ольга Стефанишина, против официального приглашения Украины в НАТО выступают США и Германия.

В то же время Стефанишина отмечала, что решение о приглашении Украины в НАТО не привязано к Вашингтонскому саммиту.

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Владимир ЗеленскийНАТО