Зеленский хочет приглашения Украины на саммите НАТО: нужен сильный политический сигнал

Украина и вступление в НАТО

Украина после полномасштабного вторжения РФ подала заявку на вступление в НАТО. При этом Киев потребовал ускоренной процедуры вступления без так называемого Плана действий по членству в НАТО. То есть Украина хочет стать членом альянса без каких-либо предварительных условий.

На саммите в Литве страны НАТО пообещали, что Украина обязательно станет членом НАТО сразу же после завершения войны. Однако Киев хочет получить официальное приглашение, которое стало бы гарантией вступления в альянс.

Как рассказывала вице-премьер Ольга Стефанишина, против официального приглашения Украины в НАТО выступают США и Германия.

В то же время Стефанишина отмечала, что решение о приглашении Украины в НАТО не привязано к Вашингтонскому саммиту.

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