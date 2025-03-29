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Зеленський хоче від США серйозної реакції на "сотні "шахедів" щоночі"

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Російську Федерацію треба примусити до миру. Ігнорувати сотні "Шахедів" щоночі неможливо, необхідна реакція США і Європи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.

"Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі. Ми очікуємо реакції, серйозної реакції. Ми працюємо на реакцію. Сильна реакція дуже потрібна - передусім Америки, Європи, всіх у світі, хто зробив ставку на дипломатію. Росію треба примусити до миру. І тільки примус спрацює", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що пропозиція США про безумовне припинення вогню вже надто довго лежить на столі без адекватної відповіді Росії. Глава держави вважає, що припинення вогню вже було б досягнуто, якщо б був тиск на РФ. Зокрема, він закликав до Росії санкцій.

"Це багато говорить. Уже могло би бути припинення вогню, якби на Росію був справжній тиск. Я хочу подякувати тим із партнерів, хто це розуміє і хто просуває необхідні рішення. Зокрема, це нові санкційні рішення", - резюмував президент.

 

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