UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський хоче, щоб восени ППО збивала 90% реактивних "шахедів": за 4 дні їх було 800

19:22 30.08.2026 Нд
2 хв
Загалом за чотири дні ворог запустив майже 1500 дронів
aimg Валерія Абабіна
Фото: Президент Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)

Лише за чотири дні Росія випустила по Україні майже 1500 дронів, з них близько 800 - реактивні. Рівень збиття цих цілей Україна має підняти восени вище 90%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Восени Україна має підняти рівень збиття російських дронів вище 90%.

Про це заявив Зеленський під час сьогоднішніх доповідей військових щодо захисту неба.

За словами президента, нинішня тактика росіян - виснаження України й українців постійними атаками дронів. Лише за чотири дні ворог застосував майже 1500 безпілотників усіх типів, з них близько 800 - реактивні. Значну частину з них воїни збивають.

Президент наголосив, що найскладніше збивати саме реактивні дрони - зараз від них небо захищає переважно бойова авіація. Водночас Україна працює над перехоплювачами: відповідні дрони створили чотири компанії, а найвдалішу техніку має одна з них.

"Максимально зараз і Міністерство оборони, і військові всі мають постаратися, щоб якнайбільше було у нас можливості збивати кожен з типів російських дронів", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, проти реактивних "Шахедів" в Україні вже випробували чотири потенційні перехоплювачі - тепер Міноборони планує максимально швидко довести розробки до потрібного рівня й наростити випуск до тисяч одиниць.

Росіяни ж нарощують застосування реактивних дронів, компенсуючи цим падіння ефективності класичних "Шахедів" під час масованих атак.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийВійна в Україні