Зеленский хочет, чтобы осенью ПВО сбивало 90% реактивных "шахедов": за 4 дня их было 800

Осенью Украина должна поднять уровень сбития российских дронов выше 90%.

Об этом заявил Зеленский в ходе сегодняшних докладов военных по защите неба.

По словам президента, нынешняя тактика россиян – истощение Украины и украинцев постоянными атаками дронов. Только за четыре дня враг применил почти 1500 беспилотников всех типов, из них около 800 – реактивные. Значительную часть из них воины сбивают.

Президент подчеркнул, что сложнее всего сбивать именно реактивные дроны - сейчас от них небо защищает преимущественно боевая авиация. В то же время Украина работает над перехватчиками: соответствующие дроны создали четыре компании, а самая удачная техника имеет одна из них.

"Максимально сейчас и Министерство обороны, и военные все должны постараться, чтобы как можно больше у нас было возможности сбивать каждый из типов российских дронов", - отметил Зеленский.