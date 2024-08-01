Зеленський хоче, щоб цієї осені більше українських дітей вчилися "нормально", а не онлайн

Зеленський наголосив, що на урядовому рівні готуються кадрові рішення, а також додаткові рішення, щоб уже цієї осені більше українських дітей змогли навчатись у школах.

"Не онлайн, а нормально - щоб було нормальне шкільне життя настільки, наскільки це зараз, в час війни, можливо. Звичайно, ключове завдання - забезпечити та Сили оборони, і державний бюджет, і соціальну стійкість України. Я вдячний усім у світі, хто нам допомагає", - підкреслив президент.