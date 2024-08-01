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Зеленский хочет, чтобы этой осенью больше украинских детей учились "нормально", а не онлайн

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Этой осенью большее количество детей должно вернуться к привычному обучению в школах. Для этого надо подготовить соответствующие решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

Зеленский сказал, что на правительственном уровне готовятся кадровые решения, а также дополнительные решения, чтобы уже этой осенью больше украинских детей смогли учиться в школах.

"Не онлайн, а нормально - чтобы была нормальная школьная жизнь настолько, насколько это сейчас, во время войны, возможно. Конечно, ключевая задача - обеспечить и Силы обороны, и государственный бюджет, и социальную устойчивость Украины. Я благодарен всем в мире, кто нам помогает", - подчеркнул президент.

 

 

Напомним, нынешний учебный год в Украине продлится со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года.

Ранее стало известно, что в этом году к очной учебе планируют вернуть 300 тысяч школьников. В МОН рассказали, как это планируется реализовать.

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