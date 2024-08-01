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Зеленський хоче, щоб цієї осені більше українських дітей вчилися "нормально", а не онлайн

Україна, Четвер 01 серпня 2024 20:13
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Зеленський хоче, щоб цієї осені більше українських дітей вчилися "нормально", а не онлайн Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Цієї осені більша кількість дітей має повернутись до звичного навчання у школах. Для цього треба підготувати відповідні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив, що на урядовому рівні готуються кадрові рішення, а також додаткові рішення, щоб уже цієї осені більше українських дітей змогли навчатись у школах.

"Не онлайн, а нормально - щоб було нормальне шкільне життя настільки, наскільки це зараз, в час війни, можливо. Звичайно, ключове завдання - забезпечити та Сили оборони, і державний бюджет, і соціальну стійкість України. Я вдячний усім у світі, хто нам допомагає", - підкреслив президент.

Нагадаємо, цьогорічний навчальний рік в Україні триватиме із 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року.

Раніше стало відомо, що цього року до очного навчання планують повернути 300 тисяч школярів. У МОН розповіли, як це планують реалізувати.

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