Зеленський хоче, щоб Маск був на боці України
Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб мільярдер Ілон Маск був максимально на боці України. Він підкреслив, що поважає соратника обраного президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави американському блогеру Лексу Фрідману.
"У мене була з ним (Маском - ред.) розмова на початку війни. Я поважаю його. По-перше, я поважаю self-made, я люблю таких людей. Нічого з неба не впало, людина сама щось зробила. Я сам працював, я знаю, що таке заробляти гроші, підбирати талановитих людей... і робити щось важливе для тих чи інших людей", - сказав президент.
Зеленський додав, що не порівнює себе з Маском і вважає американського мільярдера лідером інновацій у світі. За словами глави держави, такі люди просувають світ тільки вперед, тому поважає його роботи.
Водночас він торкнувся питання теми війни. Зеленський висловив подяку на "Старлінки" і заявив, що хотів би, щоб Маск був максимально на боці України і щоб підтримував нашу країну.
"Ми дуже вдячні за "Старлінки", вони допомогли. Ми використовували їх після російських ударів, ракет по енергетиці, були проблеми з інтернетом. Ми використовували "Старлінки" на фронті, у дитячих садках, у школах, у різній інфраструктурі. Нам це допомогло дуже сильно. Я б дуже хотів, щоб Ілон був на нашому боці максимально, щоб він підтримував. Я йому вдячний за "Старлінки", - заявив Зеленський.
Президент також сказав, що хотів би, щоб Ілон Маск відвідав Україну.
Нагадаємо, у листопаді Зеленський заявив, що Україну не можна змусити «сидіти і слухати». Ілон Маск зі свого боку провокаційно відреагував на ці слова, сказавши, що у президента України "дивовижне почуття гумору".
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