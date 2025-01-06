Зеленский хочет, чтобы Маск был на стороне Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы миллиардер Илон Маск был максимально на стороне Украины. Он подчеркнул, что уважает соратника избранного президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью главы государства американскому блогеру Лексу Фридману.
"У меня был с ним (Маском – ред.) разговор в начале войны. Я уважаю его. Во-первых, я уважаю self-made, я люблю таких людей. Ничего с неба не упало, человек сам что-то сделал. Я сам работал, я знаю, что такое зарабатывать деньги, подбирать талантливых людей... и делать что-то важное для тех или иных людей", - сказал президент.
Зеленский добавил, что не сравнивает себя с Маском и считает американского миллиардера лидером инноваций в мире. По словам главы государства, такие люди продвигают мир только вперед, поэтому уважает его работы.
В то же время он коснулся вопросы темы войны. Зеленский выразил благодарность на "Старлинки" и заявил, что хотел бы, чтобы Маск был максимально на стороне Украины и чтобы поддерживал нашу страну.
"Мы очень благодарны за "Старлинки", они помогли. Мы использовали их после российских ударов, ракет по энергетике, были проблемы с интернетом. Мы использовали "Старлинки" на фронте, в детских садах, в школах, в разной инфраструктуре. Нам это помогло очень сильно. Я бы очень хотел, чтобы Илон был на нашей стороне максимально, чтобы он поддерживал. Я ему благодарен за "Старлинки", - заявил Зеленский.
Президент также сказал, что хотел ты, чтобы Илон Маск посетил Украину.
Напомним, в ноябре Зеленский заявил, что Украину нельзя заставить "сидеть и слушать". Илон Маск в свою очередь провокационно отреагировал на эти слова, сказав, что президента Украины "удивительное чувство юмора".
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