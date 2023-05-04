Зеленський хоче побачити Путіна у Гаазі

"Безумовно ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира, хочемо бачити його в Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії, і це має бути здійснено тут, у столиці міжнародного права", - заявив глава держави.

Зеленський впевнений, що Путін буде притягнутий до відповідальності після перемоги України у війні, яку розв'язав російський диктатор.

"Я впевнений, це станеться, коли ми переможемо, а ми переможемо не лише на полі бою, не лише у двобої з агресією. Подивіться, як країни світу об'єдналися довкола допомоги українцям", - наголосив президент.