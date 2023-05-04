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Зеленський хоче побачити Путіна у Гаазі

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російського диктатора Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за злочини, скоєні в Україні. Це має статися у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час виступу у суді Гааги.

"Безумовно ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира, хочемо бачити його в Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії, і це має бути здійснено тут, у столиці міжнародного права", - заявив глава держави.

Зеленський впевнений, що Путін буде притягнутий до відповідальності після перемоги України у війні, яку розв'язав російський диктатор.

"Я впевнений, це станеться, коли ми переможемо, а ми переможемо не лише на полі бою, не лише у двобої з агресією. Подивіться, як країни світу об'єдналися довкола допомоги українцям", - наголосив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Нідерландів.

Глава держави вже виступив перед парламентом Нідерландів, також у нього запланована зустріч з прем'єром країни.

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