Зеленский хочет увидеть Путина в Гааге

"Безусловно, мы все хотим видеть здесь другого Владимира, хотим видеть его в Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия, и это должно быть совершено здесь, в столице международного права", - заявил глава государства.

Зеленский уверен, что Путин будет привлечен к ответственности после победы Украины в войне, которую развязал российский диктатор.

"Я уверен, это произойдет, когда мы победим, а мы победим не только на поле боя, не только в поединке с агрессией. Посмотрите, как страны мира объединились вокруг помощи украинцам", - подчеркнул президент.