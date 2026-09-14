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Зеленський хоче обговорити з Трампом енергетичне перемир'я з РФ

12:27 14.09.2026 Пн
2 хв
Президент назвав дати зустрічі з Трампом
aimg Олена Чупровська
Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається зустрітися з Президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку наступного тижня.

Про це заявив глава держави в телеефірі під час візиту до Канади, повідомляє РБК-Україна.

Коли можлива зустріч

Зеленський уточнив орієнтовні дати зустрічі - 21, 22 або 23 вересня. За словами президента, поїздка до Нью-Йорка відбудеться, якщо його графік співпаде з планами Трампа.

"Ми відкриті до відповідного морського перемир'я, плюс енергетичне перемир'я. Я збираюсь все це обговорити", - розповів Зеленський.

Президент додав, що коли російський диктатор Володимир Путін не погодиться на повне припинення вогню, Україна наполягатиме хоча б на частковому перемир'ї - зерновому та енергетичному.

"Тим більше, що така кількість країн підтримує відповідний трек", - зазначив Зеленський.

Тим часом, Зеленський раніше анонсував можливу зустріч з Трампом у вересні, розраховуючи обговорити з американським лідером постачання балістичних ракет для України.

Тоді ж президент заявляв, що сторони рухаються до тристороннього формату переговорів за участі США та Росії.

Нагадаємо, стало відомо, що особиста зустріч Зеленського і Трампа попередньо вже погоджена на вересень, а Україна та США паралельно обговорюють нові ідеї щодо завершення війни.

У МЗС України тоді наголошували на готовності Києва повернутися до тристороннього формату переговорів.

Крім того, джерело РБК-Україна повідомляло, що цієї зими можливе обмежене перемир'я з Росією без ударів по енергооб'єктах.

Суттєвих дипломатичних проривів не варто очікувати до виборів у Держдуму РФ 18-20 вересня, після чого можливий тристоронній або навіть чотиристоронній саміт.

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Володимир ЗеленськийДональд Трамп