Зеленський хоче обговорити з Трампом енергетичне перемир'я з РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається зустрітися з Президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку наступного тижня.
Про це заявив глава держави в телеефірі під час візиту до Канади, повідомляє РБК-Україна.
Зеленський уточнив орієнтовні дати зустрічі - 21, 22 або 23 вересня. За словами президента, поїздка до Нью-Йорка відбудеться, якщо його графік співпаде з планами Трампа.
"Ми відкриті до відповідного морського перемир'я, плюс енергетичне перемир'я. Я збираюсь все це обговорити", - розповів Зеленський.
Президент додав, що коли російський диктатор Володимир Путін не погодиться на повне припинення вогню, Україна наполягатиме хоча б на частковому перемир'ї - зерновому та енергетичному.
"Тим більше, що така кількість країн підтримує відповідний трек", - зазначив Зеленський.
Тим часом, Зеленський раніше анонсував можливу зустріч з Трампом у вересні, розраховуючи обговорити з американським лідером постачання балістичних ракет для України.
Тоді ж президент заявляв, що сторони рухаються до тристороннього формату переговорів за участі США та Росії.
Нагадаємо, стало відомо, що особиста зустріч Зеленського і Трампа попередньо вже погоджена на вересень, а Україна та США паралельно обговорюють нові ідеї щодо завершення війни.
У МЗС України тоді наголошували на готовності Києва повернутися до тристороннього формату переговорів.
Крім того, джерело РБК-Україна повідомляло, що цієї зими можливе обмежене перемир'я з Росією без ударів по енергооб'єктах.
Суттєвих дипломатичних проривів не варто очікувати до виборів у Держдуму РФ 18-20 вересня, після чого можливий тристоронній або навіть чотиристоронній саміт.