Зеленський зробив заяву про ATACMS та пояснив, чому "щасливого кінця війни не буде"

Зеленський зазначив, що сподівається на розмову із президентом США Джо Байденом щодо передачі Україні ATACMS. Він додав, що думка та підтримка Байдена дуже важлива.

"Я думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS", - сказав він.

Президент додав, що це буде не перша розмова з Байденом з приводу ATACMS.

"Ми просуваємося. Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що Україні дуже важливо не робити паузу у контрнаступі, і саме для цього й потрібні ATACMS. З цією ж метою слід якомога швидше пересадити льотчиків Повітряних сил ЗСУ на західні винищувачі.

"Ми всі хочемо досягти успіху та щасливого кінця. Але це не кіно на півтори години. Це контрнаступ. Це не фільм зі щасливим кінцем. У нас не буде щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Це не щасливий кінець. Треба це визнати. І перемога - єдина річ, яка може принести деокупацію, і не дати Росії можливості напасти на інші країни: країни Балтії, Польщу, та всіх нас повернути до Радянського Союзу", - додав Зеленський.

Ракети ATACMS для України

Україна ще з 2022 року просить США про передачу далекобійних ракет ATACMS, що здатні бити по цілях на відстані до 300 км. Наші військові можуть використовувати такі ракети за допомогою РСЗВ HIMARS, які раніше отримали від США.

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив можливе постачання ATACMS Україні із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, і зазначив, що "ця опція залишається відкритою".

Вчора Financial Times повідомило, що Байден близький до ухвалення рішення про передачу Україні ракет великої дальності.

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