ru ua
Пт, 11 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский о "химоружии": хочешь узнать о планах России, посмотри, в чем она обвиняет других

Новина українською →
Киев, Пятница 11 марта 2022 00:30
Зеленский о "химоружии": хочешь узнать о планах России, посмотри, в чем она обвиняет других Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Россия может использовать биологическое и химическое оружие против украинцев. Обвинения Москвы всегда говорят о ее планах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что РФ использовала запрещенное оружие в других странах.

"Они обвиняют нас, что мы якобы разрабатываем бактериологическое оружие, готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах России, посмотри, в чем Россия обвиняет других", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что "разгонка таких обвинений в российских СМИ сама по себе показывает, что это они на это способны, они этого хотят".

"Они уже делали такие вещи в других странах. Точно так же. Сами анонсировали, сами организовывали, сами жаловались, и сами будут делать еще, снова и снова, если их не остановить", - заявил он.

В среду представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что у России якобы есть документы, свидетельствующие, что украинское Министерство здравоохранения приказало уничтожить образцы чумы, холеры, сибирской язвы и других возбудителей до 24 февраля, когда российские войска вошли в Украину.

В Белом доме заявили, что Россия может готовиться к применению химического или биологического оружия. Операция может быть проведена под чужим флагом.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"