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Зеленський про "хімзброю": хочеш дізнатися про плани Росії, подивися, в чому вона звинувачує інших

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Київ, П'ятниця 11 березня 2022 00:30
Зеленський про "хімзброю": хочеш дізнатися про плани Росії, подивися, в чому вона звинувачує інших Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Росія може використовувати біологічну та хімічну зброю проти українців. Звинувачення Москви завжди говорять про її плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Він нагадав, що РФ використовувала заборонену зброю в інших країнах.

"Вони звинувачують нас, що ми нібито розробляємо бактеріологічну зброю, готуємо хімічну атаку. Мене це дуже турбує, тому що не один раз ми переконувалися: хочеш дізнатися про плани Росії, подивися, в чому Росія звинувачує інших", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що "розгін таких звинувачень у російських ЗМІ сама по собі показує, що це вони на це здатні, вони цього хочуть".

"Вони вже робили такі речі в інших країнах. Так же само. Самі анонсували, самі організовували, самі скаржилися, і самі будуть робити ще, знову і знову, якщо їх не зупинити", - заявив він.

У середу представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що у Росії нібито є документи, які свідчать, що українське Міністерство охорони здоров'я наказало знищити зразки чуми, холери, сибірської виразки та інших збудників до 24 лютого, коли російські війська увійшли в Україну.

У Білому домі заявили, що Росія може готуватися до застосування хімічної або біологічної зброї. Операція може бути проведена під чужим прапором.

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