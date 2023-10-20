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Зеленський у Херсонській області провів нараду з прикордонниками

Херсон, П'ятниця 20 жовтня 2023 15:12
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Зеленський у Херсонській області провів нараду з прикордонниками Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський прибув у Херсонську область з робочим візитом. Глава держави провів нараду з прикордонниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Facebook.

Під час наради обговорили актуальну ситуацію на українських кордонах, а також умови служби в прифронтових областях.

"Велику роботу роблять наші прикордонники-розвідники, велику службу несуть - міцну службу. Двадцять років, із яких майже 10 років - це війна проти окупанта", - зазначив президент.

Варто додати, що сьогодні відзначають 20 років з дня заснування розвідки Державної прикордонної служби України.

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Володимир Зеленський прикордонники пограничная служба Херсонська область
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