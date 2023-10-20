ua en ru
Пт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский с Залужным приехали в Херсонскую область. Обсуждают фронт в особом формате

Херсон, Пятница 20 октября 2023 15:12
UA EN RU
Зеленский с Залужным приехали в Херсонскую область. Обсуждают фронт в особом формате Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приехали в Херсонскую область. Командование провело совещание по фронту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook и Telegram.

"Херсонская область. Совещание с военными - особый формат.
Ключевой вопрос - ситуация на основных направлениях фронта. Наши военные действия. Авдеевка. Купянское направление. Юг", - отметил президент.

Напомним, что накануне Залужный посетил Авдеевку, которая на протяжение последней неделе находится под постоянным огнем врага.

Также Зеленский в Херсонской области провел совещание с пограничниками.

"Большую работу делают наши пограничники-разведчики, большую службу несут - крепкую службу. Двадцать лет, из которых почти 10 лет - это война против оккупанта", - отметил президент.

Стоит отметить, что сегодня отмечают 20 лет со дня основания разведки Государственной пограничной службы Украины.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских оккупантов почти год назад. После побега захватчики продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область из тяжелого вооружения, сбрасывают на мирное население управляемые авиабомбы.

В частности, сегодня, 20 октября, российские оккупанты нанесли авиаудар по Бериславу. В результате атаки погибла женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Херсонская область прикордонники пограничная служба
NEWS
Эксперт объяснил рост потерь у российских войск на фронте
Эксперт объяснил рост потерь у российских войск на фронте
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ