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Зеленський: Харків ще не настільки захищений, щоб я міг радити людям повертатися

Харків , П'ятниця 01 березня 2024 19:25
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Зеленський: Харків ще не настільки захищений, щоб я міг радити людям повертатися Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Харків поки що не настільки захищений від російських атак, щоб люди могли повертатися в місто з евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Харкові.

"Що стосується повернення харків'ян. Розумієте, я не вважаю, що наразі Харків так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків'ян. На сьогодні це так", - сказав Зеленський..

Президент зазначив, що коли Харків буде мати повноцінний захист від російських атак, люди отримають відповідні сигнали від нього та військових.

"Якщо ми будемо потужні захищені, і я б навіть сказав: не якщо, а коли це станеться, обов'язково будуть сигнали від мене і від наших військових. А на сьогодні воюємо, і ті цілі та задачі, про які я вам сказав (зміцнення ППО та спроби відтіснити росіян на більшу відстань - ред.), ми будемо виконувати", - додав глава держави.

Ситуація у Харкові та області

Варто зазначити, що Харків та область постійно обстрілюють ворожі війська. До того ж тривають бої на Куп'янському напрямку.

Через регулярні обстріли в регіоні неодноразово оголошували евакуацію.

Так, 26 жовтня 2023 року, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про підготовку до примусової евакуації сімей із дітьми з 10 населених пунктів Куп'янського району. Примусову евакуацію дітей було оголошено вже на початку листопада.

Також вчора, 29 лютого, стало відомо про те, що примусову евакуацію сімей з дітьми планують розширити ще в 18 населених пунктах.

Президент Володимир Зеленський заявив, що захист Харкова й загалом регіону потребує комплексного підходу, у тому ж числі й відтискання росіян на довшу відстань.

"Можна довго говорити про те, чим збивати С-300. Ми розуміємо, чого не вистачає. Ми знаємо, які високі ризики, коли за хвилину ракета потрапляє в цивільну ціль. Ми розуміємо, що тут треба комплексний захист. І найголовніше, діяти не тільки посилюючи ППО в Харкові й регіоні, але й треба відтискати росіян на довшу відстань", - сказав президент.

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