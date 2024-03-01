Зеленский: Харьков еще не настолько защищен, чтобы я мог советовать людям возвращаться

Харьков пока не настольно защищен от российских атак, чтобы люди могли возвращаться в город с эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Харькове.

"Что касается возвращения харьковчан. Понимаете, я не считаю, что сейчас Харьков так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодняшний день это так", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что когда Харьков будет иметь полноценную защиту от российских атак, люди получат ответные сигналы от него и военных.

"Если мы будем мощны защищены, и я бы даже сказал: не если, а когда это произойдет, обязательно будут сигналы от меня и от наших военных. А на сегодняшний день воюем, и те цели и задачи, о которых я вам сказал (укрепление ПВО и попытки оттеснить россиян на большее расстояние - ред.), мы будем выполнять", - добавил глава государства.

Ситуация в Харькове и области

Стоит отметить, что Харьков и область постоянно обстреливают вражеские войска. К тому же продолжаются бои на Купянском направлении.

Из-за регулярных обстрелов в регионе неоднократно объявляли эвакуацию.

Так, 26 октября 2023 года, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о подготовке к принудительной эвакуации семей с детьми из 10 населенных пунктов Купянского района. Принудительная эвакуация детей была объявлена уже в начале ноября.

Также вчера, 29 февраля, стало известно о том, что принудительную эвакуацию семей с детьми планируют расширить еще в 18 населенных пунктах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что защита Харькова и в целом региона нуждается в комплексном подходе, в том числе и оттеснении россиян на более длинное расстояние.

"Можно долго говорить о том, чем сбивать С-300. Мы понимаем, чего не хватает. Мы знаем, какие высокие риски, когда за минуту ракета попадает в гражданскую цель. Мы понимаем, что здесь нужна комплексная защита. И самое главное, действовать не только усиливая ПВО в Харькове и регионе, но и надо оттеснять россиян на более длинное расстояние", - сказал президент.