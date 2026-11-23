"Була доповідь ГУР щодо оновлених російських планів ударів, є відповідні завдання для військових. Обговорили це з головнокомандувачем ЗСУ, і я розраховую на повне виконання визначених захисних завдань", - наголосив глава держави.

Президент додав, що провів селектор по ліквідації наслідків ворожих обстрілів.

"Перше - Одеса та область. Уже кілька днів ситуація вкрай складна через удари по лініях електропередачі, підстанціях. Росіяни спеціально вичікують і повторно атакують лінії після відновлення та вишукують альтернативні маршрути енергозабезпечення, щоб знищити їх. Протидіємо", - заявив Зеленський.

Крім того, з міністром енергетики та іншими урядовцями обговорювалось прискорення ремонтів.

"Були також доповіді по ситуації в Дніпрі та області, на Харківщині, Запоріжжі, в Києві, на Полтавщині, в Сумах, Конотопі та інших містах і громадах Сумської області, також на Чернігівщині", - повідомив президент.

Він зазначив, що окремо обговорювались виклики та залучення сил в Слов’янську й Краматорську.