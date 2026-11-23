"Был доклад ГУР по обновленным российским планам ударов, есть соответствующие задачи для военных. Обсудили это с главнокомандующим ВСУ, и я рассчитываю на полное выполнение определенных защитных задач", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что провел селектор по ликвидации последствий вражеских обстрелов.

"Первое - Одесса и область. Уже несколько дней ситуация крайне сложна из-за ударов по линиям электропередачи, подстанциям. Россияне специально выжидают и повторно атакуют линии после восстановления и выискивают альтернативные маршруты энергообеспечения, чтобы уничтожить их. Противодействуем", - заявил Зеленский.

Кроме того, с министром энергетики и другими членами правительства обсуждалось ускорение ремонтов.

"Были также доклады по ситуации в Днепре и области, Харьковщине, Запорожье, Киеве, Полтавщине, Сумах, Конотопе и других городах и громадах Сумской области, также на Черниговщине", - сообщил президент.

Он отметил, что отдельно обсуждались вызовы и привлечение сил в Славянске и Краматорске.