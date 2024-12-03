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Зеленський: у грудні очікуємо ППО від кількох партнерів, у січні можливі додаткові поставки

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна вже у грудні отримає декілька систем ППО від своїх партнерів. У січні також буде покращення повітряного щита.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

За словами президента, він сьогодні заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо реалізації домовленостей з партнерами про посилення ППО в Україні.

"Ми очікуємо зараз, у грудні, системи від кількох партнерів, плюс є певні речі, які можуть бути зроблені в січні для нашого повітряного щита. Важливо, щоб це було реалізовано без будь-якого зволікання. Зима - це величезна спокуса для російських терористів", - розповів Зеленський.

ППО для України 

Системи протиповітряної оборони наразі відіграють ключову роль у захисті України під час повномасштабної війни. Вони захищають цивільну інфраструктуру, житлові райони та стратегічні об’єкти від ракетних і авіаційних атак, знижуючи втрати серед населення та вплив ворога на економіку й моральний дух.

В умовах активного використання противником сучасних ракет і дронів, впровадження західних систем ППО, таких як Patriot, NASAMS чи IRIS-T, значно підвищує рівень безпеки України.

У понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував пакет підтримки України у розмірі 600 мільйонів євро. Ця допомога також включатиме системи ППО Iris-T.

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Володимир ЗеленськийВійна в Україні