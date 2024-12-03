Зеленський: у грудні очікуємо ППО від кількох партнерів, у січні можливі додаткові поставки

За словами президента, він сьогодні заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо реалізації домовленостей з партнерами про посилення ППО в Україні.

"Ми очікуємо зараз, у грудні, системи від кількох партнерів, плюс є певні речі, які можуть бути зроблені в січні для нашого повітряного щита. Важливо, щоб це було реалізовано без будь-якого зволікання. Зима - це величезна спокуса для російських терористів", - розповів Зеленський.

ППО для України

Системи протиповітряної оборони наразі відіграють ключову роль у захисті України під час повномасштабної війни. Вони захищають цивільну інфраструктуру, житлові райони та стратегічні об’єкти від ракетних і авіаційних атак, знижуючи втрати серед населення та вплив ворога на економіку й моральний дух.

В умовах активного використання противником сучасних ракет і дронів, впровадження західних систем ППО, таких як Patriot, NASAMS чи IRIS-T, значно підвищує рівень безпеки України.