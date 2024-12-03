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Зеленский: в декабре ожидаем ПВО от нескольких партнеров, в январе возможны еще поставки

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина уже в декабре получит несколько систем ПВО от своих партнеров. В январе также будет улучшение воздушного щита.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По словам президента, он сегодня заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова по реализации договоренностей с партнерами об усилении ПВО в Украине.

"Мы ожидаем сейчас, в декабре, системы от нескольких партнеров, плюс есть определенные вещи, которые могут быть сделаны в январе для нашего воздушного щита. Важно, чтобы это было реализовано без какого-либо промедления. Зима - это огромный соблазн для российских террористов", - рассказал Зеленский.

ПВО для Украины

Системы противовоздушной обороны сейчас играют ключевую роль в защите Украины во время полномасштабной войны. Они защищают гражданскую инфраструктуру, жилые районы и стратегические объекты от ракетных и авиационных атак, снижая потери среди населения и влияние врага на экономику и моральный дух.

В условиях активного использования противником современных ракет и дронов, внедрение западных систем ПВО, таких как Patriot, NASAMS или IRIS-T, значительно повышает уровень безопасности Украины.

В понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал пакет поддержки Украины в размере 600 миллионов евро. Эта помощь также включает системы ПВО Iris-T.

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Владимир ЗеленскийВойна в Украине