Зеленский: в декабре ожидаем ПВО от нескольких партнеров, в январе возможны еще поставки

По словам президента, он сегодня заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова по реализации договоренностей с партнерами об усилении ПВО в Украине.

"Мы ожидаем сейчас, в декабре, системы от нескольких партнеров, плюс есть определенные вещи, которые могут быть сделаны в январе для нашего воздушного щита. Важно, чтобы это было реализовано без какого-либо промедления. Зима - это огромный соблазн для российских террористов", - рассказал Зеленский.

ПВО для Украины

Системы противовоздушной обороны сейчас играют ключевую роль в защите Украины во время полномасштабной войны. Они защищают гражданскую инфраструктуру, жилые районы и стратегические объекты от ракетных и авиационных атак, снижая потери среди населения и влияние врага на экономику и моральный дух.

В условиях активного использования противником современных ракет и дронов, внедрение западных систем ПВО, таких как Patriot, NASAMS или IRIS-T, значительно повышает уровень безопасности Украины.