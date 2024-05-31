Зеленський про Gripen: пілоти мають почати тренуватися зараз, щоб не втрачати час

"У нас був діалог з прем'єр-міністром Швеції по Gripen. Моя позиція в тому, що ми зараз тренуємо наших людей, пілотів на F-16. Від моменту позитивного рішення прем'єр-міністра Данії Метте, яке було ухвалено рік тому. Лише зараз вони завершують тренування. Тому це залежить не від мене, не від Метте, не від вас, а воно залежить від цього процесу", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що процес тренувальних місій дуже повільний.

"Моя позиція полягає в тому, що нам потрібно змінити процес. Це дуже складно, нам потрібно говорити з усіма союзниками в НАТО. Мені здається, що це є проблемою, і це моя перша ідея", - зазначив він.

Крім того, президент додав, що якщо пілоти почнуть тренуватися на Gripen після отримання F-16, то процес займе ще рік.

"Якщо ми можемо розраховувати на позитивне рішення у майбутньому щодо шведських літаків, моя позиція в тому, якщо ми зараз можемо почати тренування, ось і є моя позиція. Якщо ми почнемо тренувати після того, як приїдуть F-16, це принаймні займе один рік і більше. Тому мені видається, що найсильнішим рішенням для нас було б отримання можливості тренуватися паралельно з програмою F-16, тренуватися на шведських літаках", - зазначив він.