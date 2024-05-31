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Зеленский о Gripen: пилоты должны начать тренироваться сейчас, чтобы не терять время

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Украинские пилоты должны сейчас начать обучение на шведских истребителях Gripen, чтобы не терять время.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"У нас был диалог с премьер-министром Швеции по Gripen. Моя позиция в том, что мы сейчас тренируем наших людей, пилотов на F-16. С момента положительного решения премьер-министра Дании Метте, которое было принято год назад. Только сейчас они завершают тренировки. Поэтому это зависит не от меня, не от Метте, не от вас, а оно зависит от этого процесса", - заявил он. 

Зеленский подчеркнул, что процесс тренировочных миссий очень медленный.

"Моя позиция заключается в том, что нам нужно изменить процесс. Это очень сложно, нам нужно говорить со всеми союзниками в НАТО. Мне кажется, что это является проблемой, и это моя первая идея", - отметил он. 

Кроме того, президент добавил, что если пилоты начнут тренироваться на Gripen после получения F-16, то процесс займет еще год. 

"Если мы можем рассчитывать на положительное решение в будущем относительно шведских самолетов, моя позиция в том, если мы сейчас можем начать тренировки, вот и есть моя позиция. Если мы начнем тренировать после того, как приедут F-16, это по крайней мере займет один год и больше. Поэтому мне представляется, что самым сильным решением для нас было бы получение возможности тренироваться параллельно с программой F-16, тренироваться на шведских самолетах", - отметил он. 


 

Gripen для Украины

Швеция открыла возможность для украинских пилотов учиться на боевых самолетах Gripen. В этом году шведский парламент одобрил поставки Gripen Украине.

Однако недавно министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил, что передача Gripen приостановлена. Поскольку партнеры попросили Стокгольм подождать с Gripen, чтобы сосредоточиться на поставках Украины F-16.

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