Зеленский о Gripen: пилоты должны начать тренироваться сейчас, чтобы не терять время

"У нас был диалог с премьер-министром Швеции по Gripen. Моя позиция в том, что мы сейчас тренируем наших людей, пилотов на F-16. С момента положительного решения премьер-министра Дании Метте, которое было принято год назад. Только сейчас они завершают тренировки. Поэтому это зависит не от меня, не от Метте, не от вас, а оно зависит от этого процесса", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что процесс тренировочных миссий очень медленный.

"Моя позиция заключается в том, что нам нужно изменить процесс. Это очень сложно, нам нужно говорить со всеми союзниками в НАТО. Мне кажется, что это является проблемой, и это моя первая идея", - отметил он.

Кроме того, президент добавил, что если пилоты начнут тренироваться на Gripen после получения F-16, то процесс займет еще год.

"Если мы можем рассчитывать на положительное решение в будущем относительно шведских самолетов, моя позиция в том, если мы сейчас можем начать тренировки, вот и есть моя позиция. Если мы начнем тренировать после того, как приедут F-16, это по крайней мере займет один год и больше. Поэтому мне представляется, что самым сильным решением для нас было бы получение возможности тренироваться параллельно с программой F-16, тренироваться на шведских самолетах", - отметил он.



