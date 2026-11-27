Влада розробляє алгоритм безоплатного користування автобусними маршрутами у Києві. Його "запустять" під час транспортного колапсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського після проведення Ставки Верховного Головнокомандувача.
Зеленський зазначив, що урядовці разом з владою Києва напрацьовують систему роботи транспортної логістики.
"Вона дозволить людям в Києві гарантовано і безоплатно користуватися визначеними автобусними маршрутами за умов зупинки роботи інших видів транспорту", - уточнив президент.
Також, за словами Зеленського, розроблені конкретні алгоритми роботи громадського транспорту та загалом логістики в Києві на випадок критичної ситуації через атаки РФ.
"Важливо, щоб у людей та підприємств в столиці була можливість за будь-яких обставин користуватися транспортом, працювати, вчитись і максимально зберігати можливості бути в місті", - заявив він.
Крім того київська влада доповідала президенту щодо:
Зеленський обговорив з ГУР, Міністерством оборони, військовими та СБУ далекобійні відповіді на російський терор.
"Внесли деякі корективи у план операцій - має бути досягнуте більш відчутне гальмування російських воєнних виробництв і визначених економічних процесів", - зазначив він.
Президент радився зі спецслужбами та МЗС щодо додаткових заходів для координації з партнерами у необхідних операціях в нейтральних водах за межами України.
Раніше РБК-Україна писало, що влада Києва відпрацьовує різні сценарії на випадок тривалої відсутності світла, тепла та води у столиці, повідомив тимчасово винонуючий обов'язки начальника КМВА Андрій Ткачов.
У Києві готують "Пункти незламності" з різними особливостями, підвіз води, роботу бюветних комплексів на випадок відсутності водопостачання тощо.
Також, за словами Зеленського, влада визначила ключові потреби для захисту енергетики на найближчі тижні та обговорила графіки повернення світла в постраждалі регіони.
Ще стало відомо, що обласні та Київська міська адміністрації мають підготувати алгоритми інформування людей, пункти розливу води та графіки можливих перерв у водопостачанні. Це стосується населених пунктів із населенням понад 100 тисяч.