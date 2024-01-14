Зеленський: готуємо чергові хороші новини щодо ППО

Президент Володимир Зеленський анонсував чергові хороші новини щодо ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.
"Загалом, перші два тижні цього року вже додали Україні сили й можливостей. Є нові пакети підтримки для наших воїнів. Є дуже потрібні домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів, особливо чутливе питання - дрони", - заявив він.
Зеленський підкреслив, що дронів буде більше.
"Готуємо чергові хороші новини щодо ППО. Памʼятаємо і про ракети, і про РЕБ - засоби радіоелектронної боротьби - буде більше. І незмінно, місяць за місяцем нарощуємо наше, українське виробництво артилерії", - додав президент.
11 січня президент України Володимир Зеленський дорікнув західним партнерам через те, що вони не передали достатньо систем протиповітряної оборони нашій країні.
Він зазначив, що якби Україні передали хоча б сім систем Patriot, то "люди у Харкові, Одесі, Херсоні" не гинули б.
Глава держави наголошував, що він не розуміє, як можна спокійно жити, знаючи про це.
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