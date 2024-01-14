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Зеленский: готовим очередные хорошие новости по ПВО

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский анонсировал очередные хорошие новости по ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"В общем, первые две недели этого года уже добавили Украине силы и возможностей. Есть новые пакеты поддержки для наших воинов. Есть очень нужные договоренности о совместном производстве оружия и снарядов, особенно чувствительный вопрос - дроны", - заявил он. 

Зеленский подчеркнул, что дронов будет больше.

"Готовим очередные хорошие новости по ПВО. Помним и о ракетах, и о РЭБ - средствах радиоэлектронной борьбы - будет больше. И неизменно, месяц за месяцем наращиваем наше, украинское производство артиллерии", - добавил президент.

Обращение Зеленского к Западу

11 января президент Украины Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров в том, что они не передали достаточно систем противовоздушной обороны нашей стране.

Он отметил, что если бы Украине передали хотя бы семь систем Patriot, то "люди в Харькове, Одессе, Херсоне" не погибали бы.

Глава государства подчеркивал, что он не понимает, как можно спокойно жить, зная об этом.

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Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныПВО