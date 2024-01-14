Зеленський: готуємо чергові хороші новини щодо ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Загалом, перші два тижні цього року вже додали Україні сили й можливостей. Є нові пакети підтримки для наших воїнів. Є дуже потрібні домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів, особливо чутливе питання - дрони", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що дронів буде більше.

"Готуємо чергові хороші новини щодо ППО. Памʼятаємо і про ракети, і про РЕБ - засоби радіоелектронної боротьби - буде більше. І незмінно, місяць за місяцем нарощуємо наше, українське виробництво артилерії", - додав президент.

Звернення Зеленського до Заходу

11 січня президент України Володимир Зеленський дорікнув західним партнерам через те, що вони не передали достатньо систем протиповітряної оборони нашій країні.

Він зазначив, що якби Україні передали хоча б сім систем Patriot, то "люди у Харкові, Одесі, Херсоні" не гинули б.

Глава держави наголошував, що він не розуміє, як можна спокійно жити, знаючи про це.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.