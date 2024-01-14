ua en ru
Вс, 14 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский: готовим очередные хорошие новости по ПВО

Воскресенье 14 января 2024 21:12
UA EN RU
Зеленский: готовим очередные хорошие новости по ПВО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский анонсировал очередные хорошие новости по ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"В общем, первые две недели этого года уже добавили Украине силы и возможностей. Есть новые пакеты поддержки для наших воинов. Есть очень нужные договоренности о совместном производстве оружия и снарядов, особенно чувствительный вопрос - дроны", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что дронов будет больше.

"Готовим очередные хорошие новости по ПВО. Помним и о ракетах, и о РЭБ - средствах радиоэлектронной борьбы - будет больше. И неизменно, месяц за месяцем наращиваем наше, украинское производство артиллерии", - добавил президент.

Обращение Зеленского к Западу

11 января президент Украины Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров в том, что они не передали достаточно систем противовоздушной обороны нашей стране.

Он отметил, что если бы Украине передали хотя бы семь систем Patriot, то "люди в Харькове, Одессе, Херсоне" не погибали бы.

Глава государства подчеркивал, что он не понимает, как можно спокойно жить, зная об этом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины ПВО
NEWS
В Румынии снова заблокировали один из КПП на границе с Украиной
В Румынии снова заблокировали один из КПП на границе с Украиной
DAILY
Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту