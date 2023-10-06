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Зеленський про готовність України до вступних переговорів з ЄС: Раді залишився один крок

Київ, П'ятниця 06 жовтня 2023 20:22
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Зеленський про готовність України до вступних переговорів з ЄС: Раді залишився один крок Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна буде готова до початку переговорів щодо вступу в Євросоюз до кінця року. Верховній раді залишилось зробити один крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Плідно співпрацюємо з ЄС. Для нас важливо розпочати цього року переговори щодо членства в ЄС. Україна майже виконала відповідні сім рекомендацій Єврокомісії. З нашого боку все буде готово. Верховній раді залишився один крок. І важливо, щоб депутати цей крок зробили", - зазначив глава держави.

За його словами, Євросоюз для України - не лише економічна безпека, а й мотивація боротися, пройти цю зиму та досягти національних цілей, незважаючи на терор російських окупантів.

Вступ України до Євросоюзу

Нагадаємо, у 2022 році Україна отримала статус кандидата на вступ в Євросоюз. Після цього наша країна має виконати низку умов, які необхідні для членства.

Один з етапів на шляху до ЄС - початок переговорів про вступ. Наша країна поставила за мету запустити їх до кінця 2023 року. Для цього необхідно, щоб відповідну пропозицію підтримали лідери всіх 27 країн-членів Євросоюзу.

Як повідомляло раніше видання Politico, переговори про вступ України в ЄС мають розпочатися до грудня. Про це журналістам розповіли неназвані дипломати.

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