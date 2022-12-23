UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського готові на компроміс з МВФ для введення податку на виведений капітал

Фото: заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

В Офісі президента України Володимира Зеленського готові до компромісу з МВФ щодо податку на виведений капітал.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

"Податок на виведений капітал - це правильна і хороша модель, як податок з роздрібного продажу замість податку на прибуток. Тому що модель податку на доданий капітал апріорі не дає розвиватися індустріям з високою доданою вартістю. Ми все-таки хочемо знайти модель, яка буде повністю синхронізована і відповідатиме всім стандартам та директивам ЄС", - сказав він.

При цьому він зазначив, що модель з податком з продажу та з податком на виведений капітал, на жаль, може завести нас у безвихідь.

"Ми переконуватимемо партнерів у необхідності податку на виведений капітал. Якщо потрібно буде знайти компроміс, ми його знайдемо з оподаткування прибутку. Основне - не ставка, основне - антикорупційна природа цієї реформи", - додав Шурма.

Нагадаємо, українська влада у листі про наміри керівництву МВФ заявила, що працюватиме для якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкового адміністрування та політики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийМВФ