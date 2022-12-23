RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского готовы на компромисс с МВФ для введения налога на выведенный капитал

Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского готовы к компромиссу с МВФ по вопросу о налоге на выведенный капитал.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

"Налог на выведенный капитал - это правильная и хорошая модель, равно как налог с розничных продаж вместо налога на прибыль. Потому что модель налога на добавленный капитал априори не дает развиваться индустриям с высокой добавленной стоимостью. Мы все-таки хотим найти модель, которая будет полностью синхронизирована и будет отвечать всем стандартам и директивам ЕС", - сказал он.

При этом он отметил, что модель с налогом с продаж и с налогом на выведенный капитал, к сожалению, может завести нас в тупик.

"Мы будем убеждать партнеров в необходимости налога на выведенный капитал. Если нужно будет найти компромисс, мы его найдем по налогообложению прибыли. Основное - не ставка, основное - антикоррупционная природа этой реформы",- добавил Шурма.

Напомним, украинская власть в письме о намерениях руководству МВФ заявила, что будет работать для скорейшего восстановления довоенного состояния налогового администрирования и политики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМВФ