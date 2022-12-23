У Зеленского готовы на компромисс с МВФ для введения налога на выведенный капитал

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского готовы к компромиссу с МВФ по вопросу о налоге на выведенный капитал.

"Налог на выведенный капитал - это правильная и хорошая модель, равно как налог с розничных продаж вместо налога на прибыль. Потому что модель налога на добавленный капитал априори не дает развиваться индустриям с высокой добавленной стоимостью. Мы все-таки хотим найти модель, которая будет полностью синхронизирована и будет отвечать всем стандартам и директивам ЕС", - сказал он.

При этом он отметил, что модель с налогом с продаж и с налогом на выведенный капитал, к сожалению, может завести нас в тупик.

"Мы будем убеждать партнеров в необходимости налога на выведенный капитал. Если нужно будет найти компромисс, мы его найдем по налогообложению прибыли. Основное - не ставка, основное - антикоррупционная природа этой реформы",- добавил Шурма.