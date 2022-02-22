Зеленський готує звернення і веде переговори з партнерами. Запланована розмова з Ердоганом
Президент України Володимир Зеленський готує звернення і веде переговори з партнерами. Запланована розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президент.
Після засідання РНБО Зеленський провів переговори прем'єром Британії Борисом Джонсоном. Також запланована розмова з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.
"Після засідання РНБО обговорив поточну ситуацію з Борисом Джонсоном. Зараз якомога швидше готуємо звернення, а потім заплановані розмови з главою Євроради Шарлем Мішелем і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Глава Білого дому засудив рішення президента Росії Володимира Путіна про визнання "ЛДНР".