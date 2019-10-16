Украина готова к сотрудничеству с Латвией по конфискации денег окружения Януковича

Президент Владимир Зеленский готов к сотрудничеству с Латвией по вопросу конфискации денег окружения Януковича. Об этом он заявил на встрече с президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что Украина готова на активное двустороннее сотрудничество.

"Отдельная тема - средства преступного происхождения, связанные с экс-чиновниками Украины, которые были выведены в латвийские банкы. Здесь мы настроены на активное двустороннее сотрудничество", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент Латвии отметил, что Украина должна предоставить доказательства, потому что это дело еще не завершено.

"Есть договоренности с украинской стороной, что Украина предоставит доказательства, чтобы этот вопрос мог быть решен. Этот процесс еще не завершен", - заявил он.

Напомним, суд Латвии принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму свыше 30 млн долларов, которые связывают с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича.

Еще ранее Государственная исполнительная служба Министерства юстиции взыскала с кипрских компаний в пользу Украины более 3 млн долларов по делу об спецконфискации "средств Януковича".