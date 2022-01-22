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Зеленский готов к прямому диалогу с Путиным, - посол Украины в Берлине

Автор: Анастасия Рокитна

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Москва отказывается.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Handelsblatt.

По словам дипломата, Зеленский "в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным", но Москва отвергает "протянутую Киевом руку".

Посол заявил, что крайне важно, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц лично выступал за возобновление нормандского формата по Донбассу.

Напомним, Турция предлагает организовать встречу Путина и Зеленского.

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Владимир ЗеленскийВладимир Путин