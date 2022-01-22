RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський готовий до прямого діалогу з Путіним, - посол України в Берліні

Автор: Анастасія Рокитна

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. Москва відмовляється.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Handelsblatt.

За словами дипломата, Зеленський "у будь-який час готовий також вести прямі переговори з президентом Путіним", але Москва відкидає "протягнуту Києвом руку".

Посол заявив, що вкрай важливо, щоб канцлер ФРН Олаф Шольц особисто виступав за відновлення нормандського формату по Донбасу.

Посол знову закликав уряд Німеччини переосмислити позицію в питанні поставок зброї і зазначив, що Україна "невпинно переконуватиме федеральний уряд і опозицію поставити оборонну зброю".

Нагадаємо, Туреччина пропонує організувати зустріч Путіна та Зеленського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін