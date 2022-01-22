Зеленский готов к прямому диалогу с Путиным, - посол Украины в Берлине
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Москва отказывается.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Handelsblatt.
По словам дипломата, Зеленский "в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным", но Москва отвергает "протянутую Киевом руку".
Посол заявил, что крайне важно, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц лично выступал за возобновление нормандского формата по Донбассу.