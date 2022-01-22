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Зеленський готовий до прямого діалогу з Путіним, - посол України в Берліні

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Берлін, Субота 22 січня 2022 14:06
Зеленський готовий до прямого діалогу з Путіним, - посол України в Берліні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. Москва відмовляється.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Handelsblatt.

За словами дипломата, Зеленський "у будь-який час готовий також вести прямі переговори з президентом Путіним", але Москва відкидає "протягнуту Києвом руку".

Посол заявив, що вкрай важливо, щоб канцлер ФРН Олаф Шольц особисто виступав за відновлення нормандського формату по Донбасу.

Посол знову закликав уряд Німеччини переосмислити позицію в питанні поставок зброї і зазначив, що Україна "невпинно переконуватиме федеральний уряд і опозицію поставити оборонну зброю".

Нагадаємо, Туреччина пропонує організувати зустріч Путіна та Зеленського.

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