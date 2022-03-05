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Зеленский готов к переговорам с Путиным в Турции

Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на высказывания пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калина.

Глава государства в разговоре с президентом Эрдоганом согласился на переговоры с Путиным в Турции. Встреча Зеленского с лидером РФ может состояться в Анкаре или Стамбуле.

Турецкие власти пытаются посодействовать установлению мира после российского вторжения в Украину. 6 марта Эрдоган поговорит с Путиным и попытается склонить его к переговорам с Зеленским.

К слову, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал третий раунд переговоров с Россией на понедельник, 7 марта.

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