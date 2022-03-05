Зеленский готов к переговорам с Путиным в Турции

Президент Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на высказывания пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калина.

Глава государства в разговоре с президентом Эрдоганом согласился на переговоры с Путиным в Турции. Встреча Зеленского с лидером РФ может состояться в Анкаре или Стамбуле.

Турецкие власти пытаются посодействовать установлению мира после российского вторжения в Украину. 6 марта Эрдоган поговорит с Путиным и попытается склонить его к переговорам с Зеленским.