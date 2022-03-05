Зеленський готовий до перемовин із Путіним в Туреччині

Президент Володимир Зеленський дав згоду на переговори з російським президентом Володимиром Путіним на території Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на висловлювання прес-секретаря турецького президента Ібрагіма Каліна.

Глава держави у розмові з президентом Ердоганом погодився на переговори з Путіним у Туреччині. Зустріч Зеленського з лідером РФ може відбутися в Анкарі чи Стамбулі.

Турецька влада намагається посприяти встановленню миру після російського вторгнення до України. 6 березня Ердоган поговорить із Путіним і спробує схилити того до перемовин із Зеленським.