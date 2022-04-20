Зеленский готов обменять военнопленных РФ на гражданских и защитников Мариуполя

Президент Владимир Зеленский предложил руководству России организовать гуманитарный коридор для защитников и мирных жителей Мариуполя в обмен на освобождение из плена военных РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.UA.
Украинские власти пытаются спасти из Мариуполя гражданских и военных. Ключом к их спасению могут стать пленные оккупанты.
Президент Зеленский заявил, что готов обменять российский военнопленных на безопасный проход "коридором" гражданских и защитников Мариуполя. Сейчас украинские власти ожидают ответа Кремля.
Российские оккупанты не оставляют попыток штурма территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Противник уже четвертый день бомбит завод, где находятся мирные жители и военные, со стратегических бомбардировщиков.
Напомним, что российские оккупанты попытались перегруппировать силы на Изюмском направлении.
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