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Зеленский готов обменять военнопленных РФ на гражданских и защитников Мариуполя

Фото: Защитники Мариуполя (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский предложил руководству России организовать гуманитарный коридор для защитников и мирных жителей Мариуполя в обмен на освобождение из плена военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.UA.

Украинские власти пытаются спасти из Мариуполя гражданских и военных. Ключом к их спасению могут стать пленные оккупанты.

Президент Зеленский заявил, что готов обменять российский военнопленных на безопасный проход "коридором" гражданских и защитников Мариуполя. Сейчас украинские власти ожидают ответа Кремля.

Российские оккупанты не оставляют попыток штурма территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Противник уже четвертый день бомбит завод, где находятся мирные жители и военные, со стратегических бомбардировщиков.

Напомним, что российские оккупанты попытались перегруппировать силы на Изюмском направлении.

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