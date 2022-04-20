RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський готовий обміняти військовополонених РФ на цивільних і захисників Маріуполя

Фото: Захисники Маріуполя (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський запропонував керівництву Росії організувати гуманітарний коридор для захисників і мирних мешканців Маріуполя в обмін на звільнення з полону військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZN.UA.

Українська влада намагається врятувати з Маріуполя цивільних і військових. Ключем до їхнього порятунку можуть стати полонені окупанти.

Президент Зеленський заявив, що готовий обміняти російський військовополонених на безпечний прохід "коридором" цивільних та захисників Маріуполя. Наразі українська влада очікує на відповідь Кремля.

Російські окупанти не полишають спроб штурму території заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Противник вже четвертий день бомбардує завод, де перебувають мирні мешканці та військові, зі стратегічних бомбардувальників.

Нагадаємо, що російські окупанти спробували перегрупувати сили на Ізюмському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяУкраїнаМаріупольАзовВС РФОбмін полоненимиВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України